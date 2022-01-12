WHO專家今天警告，不斷拿原本針對COVID-19研發的疫苗作為追加劑，並非對抗新變異病毒株的可行之道，呼籲應該要研發新的疫苗，來更有效地防止疫情蔓延。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）為評估COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗效力所組成的專家小組表示，僅以現有的疫苗作為追加劑來對抗新型變異病毒株，並非對抗疫情蔓延最好的方式。

WHO的COVID-19疫苗構成技術諮詢小組（Technical Advisory Group on Covid-19 Vaccine Composition, TAG-Co-VAC）在聲明中說：「基於重複施打追加劑，但疫苗成分是對抗原始的COVID-19，那樣的疫苗策略不太可能是適當且可持續應用的。」

該小組表示，可能有必要將現有的疫苗升級，好針對像是Omicron這種會迅速傳播，且目前為止已在149個國家出現的COVID-19變異病毒株。

該組織也呼籲研發新的疫苗，因為那不僅能讓確診者免於陷入重症狀態，也可讓人一開始就免於染疫。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110112