一名28歲的巴西婦女10日在聖保羅市北區的Vila Nova Cachoeirinha婦產醫院生下五胞胎。這些嬰兒在妊娠29週後早產，在多胞胎的情況下很常見。

生下五胞胎的婦女卡西亞（Yanike Piera de Cassia）已經是5歲和3歲孩子的母親，她與家人一起在網路上發起群眾募資，以幫助支付尿布成本和其他嬰兒費用。這些嬰兒的父親在他們出生前就拋棄它們，離家出走。

卡西亞的案例被認為非常罕見，因為她是自然懷孕，而五胞胎在沒有醫療干預情況下的機率約為6000萬分之一。

婦產醫生巴雷多（Enoch Quinderé de Sá Barreto）解釋說：「多胎妊娠大多是早產，並帶有相關風險，例如母親患糖尿病和失去嬰兒；所幸媽媽和寶寶們都很好。」

卡西亞去年底就住院接受觀察，醫療團隊在監測她和嬰兒們的健康狀況後，決定擇期進行剖腹產受術。今天超過20名醫護人員在現場協助並見證五胞胎的誕生。

Vila Nova Cachoeirinha婦產醫院是聖保羅針對婦女健康的指標性公立醫院，為大部分涉及妊娠的高危險病例提供服務。