桃園機場群聚案狂燒，確診者足跡遍布桃園本地與雙北，還曾造訪高雄，引發全國民眾恐慌。台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇質疑，指揮中心不敢禁內用只好拿小眾項目開刀，遭指揮官陳時中回嗆「這樣的評論非常不負責任」；陳昶宇隨後回擊「指揮官先不用對一線還得去顧專責的小醫師說重話」，雙方連日來隔空交火引熱議，有網友則提醒陳昶宇「小心國家機器」。

陳昶宇9日在臉書表示，室內用餐的傳播風險，遠大於運動、唱歌、拍照等行為，認為指揮中心現在擋不住境外個案，又不敢禁室內用餐，只好先拿一些小眾項目開刀。陳時中10日則痛批「這樣的評論非常不負責任」，指緩急輕重是指揮中心評斷的重點，吃飯跟唱歌重要性不可同論，孰輕孰重評論的人自己要能分辨。

陳昶宇10日晚間在臉書回嗆「指揮官先不用對一線還得去顧專責的小醫師說重話」，並痛批指揮中心現行政策「外出及各種活動需全程配戴口罩，除了傳播風險最高的室內用餐之外」，既不符合邏輯也不合理；陳時中說吃飯不能戴口罩，但吃飯又不一定就得在外面吃，強調若指揮中心是怕禁內用影響經濟，寧可冒點風險，大可把話說清楚。

兩人連日來為禁內用議題隔空交火，引起熱烈討論。陳昶宇的文章吸引超過200則留言，包括台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰也親自留言，表達對陳昶宇論點的支持；其他網友則紛紛表示：「小心國家機器」、「你慘了，接下來準備接歡樂送」、「小心別沒事說出真話」、「體諒一下吧，有人台北市長沒機會了，心情不好」、「官大學問大，一個小醫生不要以卵擊石」、「這邏輯思維沒錯。但政治人物的考量有時候不能講得太淸楚，否則會造成自己沒有退路」。