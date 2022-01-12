美國聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾的證詞緩和投資人憂慮，美股周二收紅，台股今(12日)開盤上漲60點，以18348.39點開出，台積電ADR漲逾3%，開盤上漲6元，開在657元，聯發科漲逾1%，開在1095元，指數開高走高來到18394.7點，漲逾百點。

由於鮑爾在參議院提名確認聽證會的證詞不如預期的立場強硬沒有出人意，華爾街如釋重負，科技股上揚，道瓊工業指數上漲183.15點，漲幅0.51%，以36252.02點作收；標準普爾500指數上漲42.78點，漲幅0.92%，收在4713.07點；那斯達克指數上漲210.62點，漲幅1.41%，收在15153.45點；費城半導體指數上漲70.06點，漲幅1.84%，收在3875.44點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲3.33%，聯電ADR上漲2.15%，日月光ADR上揚0.89%。

在台積電與金融大軍尾盤拉抬下，台股11日收盤上48.83點，以18288.21點作收，成交值3027億元，三大法人合計賣超5.11億元，外資終止連3賣，轉為買超22.29億元，投信買超6.31億元，自營商則賣超33.71億元。