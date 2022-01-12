指揮中心上周下令要求應變醫院加開20%專責病房，但桃園機場群聚案不斷擴大，累積近40例確診，加上境外移入暴增，平均單日增加4、50例，使得台北區的負壓隔離病房與專責病房占床率達到47.2％，醫師姜冠宇呼籲，航班有縮緊必要，因為北部醫院已經有些壓力，大半醫師跑去支援專責病房，加上冬季是心血管病患最多的時候，過年人力又不足，屆時把需要住院的病人趕出醫院，「我真的覺得很可怕」。

北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，目前國際航班有縮緊、減班的必要，如果境外個案不斷佔據專責病房，那當本土疫情來時，將不夠國人住。

桃機爆發群聚感染，加上境外移入不斷增加，姜冠宇指出，不只桃園的醫院，北部醫院也已經有些壓力，院內的內科、小兒科醫師都已經有大半跑去排班支援專責病房，他表示，天氣轉冷之下，現在正是內科病人狀況最差的時候，且過年排班人力不足，還要支援專責病房，「我真的覺得很可怕。」

雖然染Omicron大多是輕症，但姜冠宇說，很難把這些輕症病人移回旅館，而且旅館的量能也很緊繃了，到時還是過年前夕，若Omicron患者把醫院病床都佔滿，把過不了年的病人因為醫療降載被趕出醫院，這就可怕了。