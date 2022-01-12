Omicron在世界各地掀起新一波疫情，多國確診數狂飆，一名在美國醫院工作的男網友透露，由於美國很重視自由，決定要與病毒共存，但背後卻付出了很大的代價，因為病毒傳染力強、確診患者塞爆醫院，導致所有非必要手術都延後，影響患者生活品質，且因染病須隔離，使得各行各業都缺工。另也有染疫者要離世前無法見到家人，最後獨自死去，讓他看了相當不捨。

一名男網友在PTT上發文說，他在美國某醫院工作，疫情爆發至今2年了，只能說Omicron帶給人的恐懼感更大，雖然感染後重症率較低，但傳染力超強，他所在的醫院急診幾乎隨便篩都是，他所屬的組裡就有3位醫師確診，他也不例外。幸好Omicron毒性較低，且多數人都打了第三劑，因此多只有輕微上呼吸道症狀或無症狀。

男網友坦言，就醫療層面來說，很多醫院暫停沒有急迫性的手術，雖然這些手術短期不做不會死人，但對病人來說卻會影響生活品質；就社會層面來看，警消、醫護人手不足，各行各業都是如此，因為空服員數量不足班機須停飛、地鐵駕駛不夠所以車次減少，為解決這樣的狀況，美國CDC才會把隔離天數越改越短。

男網友表示，先前有人說Omicron跟流感差不多，像美國一樣共存很合理吧？但說實話兩者差很多，他所服務醫院要求入急診須普篩，除了新冠肺炎的篩檢外，也包含流感的篩檢，但今年冬天他負責的患者中竟無一人染流感，疑似是因為大家都戴口罩，導致流感快絕跡了。不過，即便戴好口罩，新冠肺炎還是會篩出陽性，可見它的傳染力多驚人。

男網友認為台灣目前的作法是對的「守住邊境、盡量把社區清零！」畢竟國情不同，美國是一個「不自由毋寧死」的國家，因此這次雖擁有了相對自由正常的生活，但也付出了很大的代價，在他看來，與病毒共存的代價是死了很多人。

男網友透露，為防堵新冠肺炎，許多醫院禁探病，即便快死了也一樣。他印象很深刻的是一名感染新冠的87歲老太太，在生命即將走到盡頭時，女兒請求入院陪伴，但礙於醫院的規定他只能拒絕，並協助兩人透過視訊說話，最後患者在2天後獨自在病房內離開人世，讓他看心如刀絞。雖然後來醫院也開放家屬探視臨終患者，但在抗疫這段過程中已犧牲太多人了。

貼文引起網友熱議，「大推，這也是台灣現在主流還是希望清零的原因」、「共存是不得已才如此，能清零還是清零吧」、「推醫院人的敘述，一堆以為開放共存沒代價的」、「能預防當然儘量防啊」、「流感傳染力強，真的很誇張，到底要怎麼防？」