2022年才剛開始，大陸基金市場卻頻頻出現跌勢，讓不少投資人哀號，有基金經理人甚至在網路上自爆把岳母一年退休金賠光，不敢回去吃飯，隨後網友開玩笑建議他把岳父的錢拿去補倉，沒想到，他竟表示，岳父的錢也賠進去了。

快科技報導，今年以來的5個交易日，大陸基金跌勢不止，數據顯示，主動權益基金（包括普通股票、偏股混合、平衡混合、靈活配置等）平均虧損近4%，有高達9成的基金今年收益已經慘賠，其中有50檔基金的跌幅超過10%。

由於市場出現震盪，讓許多投資人哀鴻遍野，連基金經理人都無法承受虧損，有不具名的經理人在微博上表示，「這幾天跌到不敢去岳母家蹭飯了，這一個月把我丈母娘一年的退休金都賠光。」沒想到有網友開玩笑回應，應該把岳父的錢拿進去補倉，該名經理人竟說：「岳父的錢也賠進去了。」

此外，許多經理人公開向購買基金的投資者喊話，安撫客戶的焦慮，長城基金經理楊宇表示：「我們仍認為儲能、新能源車及光伏產業將快速發展，同時許多優質公司已經在很多環節上取得領先，我們將聚焦在整個新能源產業，此外，大家關心的回檔控制，我們會著重內部倉位與結構調整。」

華泰柏瑞基金經理牛勇也說，「華泰柏瑞遠見智選最近出現回調，看到討論區裡負面的評論，對此，我也一樣擔心。不過新能源領域基本面並未出現重大改變，短期情緒與資金面的回檔是暫時的，希望能讓安撫大家的焦慮，並恢復對本基金的信心。」