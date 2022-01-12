中興醫院護理師與男友確診 新北急匡列8人採檢結果出爐 09:182022/01/12 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市昨日有2例確診案例，其中1名是北市中興院區護理師，另一人則是其男友。圖為中興院區外的採檢站。（資料照，趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北護理師與男友匡列8人 採檢出爐了。（葉德正攝） 新北市昨日有2例確診案例，其中1名是北市中興院區護理師，另一人則是其男友，總計匡列8人，新北市衛生局表示，8人採檢均為陰性。 中興院區2確診護理師足跡曝光 全聯、清心都有 北市護理師確診「非常要命」 醫籲做好3件事自保 #新冠肺炎 #護理師 #台灣 #採檢 #男友 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嚴防疫情擴散！陳其邁至小港機場視察防疫工作 12:232022/01/11 政治 醫院、電子工廠爆群聚 工廠5確診停工 16:122022/01/11 生活 居服員家庭傳播鏈 威力特別大 04:102022/01/11 焦點要聞 中興確診護理師住新北「8人被匡列」侯友宜說明新北疫情 15:252022/01/11 生活 聯醫2護理師確診Omicron 個案Ct值低！擴大匡列近百人 14:242022/01/11 生活 疫情燒進北市 黃珊珊坦言「很震撼」：這場硬仗才剛開始 09:242022/01/12 政治 護理師男友赴一蘭拉麵用餐 台北本店暫停營業 16:132022/01/11 生活 不只電子廠！桃園確診夫妻在中壢食品廠工作 全廠急匡列採檢 21:072022/01/11 生活 安親班染疫女學生 月初曾遊高雄 04:102022/01/11 焦點要聞 北巿爆3本土個案 中興院區2護理師染疫 男友也中鏢 13:462022/01/11 生活 防疫走中 醫籲禁內用被嗆 確診足跡果見餐廳 04:102022/01/12 地方新聞 生活熱門新聞 確診居服員釀中壢食品廠染疫危機 398人採檢結果出爐 - 生活 疫情燒到天母！北投明德小七、郵局有確診者足跡 緊急停業清消 - 生活 每天確診破萬「就像感冒」 在荷台人納悶：台灣人怕啥 - 生活 北部醫院有壓力了！若不做這件事 醫曝過年情景：很可怕 - 生活 第三劑怎麼選？醫曝國外研究：打這牌抗體上升37倍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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