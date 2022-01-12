新北護理師與男友匡列8人 採檢出爐了。（葉德正攝）
新北護理師與男友匡列8人 採檢出爐了。（葉德正攝）

新北市昨日有2例確診案例，其中1名是北市中興院區護理師，另一人則是其男友，總計匡列8人，新北市衛生局表示，8人採檢均為陰性。

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