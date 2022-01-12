美國費城一棟排屋上週失火，造成12人命喪火窟。費城最高消防官員今天引述初步調查結果表示，一名5歲男童拿打火機點燃耶誕樹，可能是房屋起火原因。

路透社報導，費城消防局局長提爾（Adam Thiel）說，耶誕樹5日清晨起火時，這名男童是待在2樓的唯一一人。這場火災有兩人生還，男童是其中之一。當地媒體根據搜查令報導，男童告訴警方，當時他在玩打火機，玩一玩耶誕樹就起火了。

提爾在記者會上說：「我們很肯定地認為，有99%到100%確信，這場大火點燃的第一個物品是（2樓的）耶誕樹。」他又說，在耶誕樹附近發現一個打火機。

提爾說：「我們只有這名5歲男童留下的消息，這名經歷創傷的5歲男童協助我們了解打火機與耶誕樹是如何引發這個悲慘後果。」

提爾說，這棟建築內有7個煙霧警報器，但火勢擴散時只有1個警報器響起。其中4個放在抽屜裡，一個放在地上，但電池已被移除，另一個附著在天花板的警報器也沒裝電池。唯一啟動的是地下室的警報器，但警報響起時已經太晚了。

消防局將這起火災歸類為「縱火」，認為「有某種人類干預，把點火源帶到第一個被點燃的物品」。

費城費爾蒙特區（Fairmont）這棟3層排屋約於清晨6時30分發生火災，火勢從2樓蔓延開來。這棟建築是受聯邦資助的費城住宅管理局（Philadelphia Housing Authority）所有，費城住宅管理局是美國規模第4大的住宅管理局。

費城發生這場惡火後，紐約市9日也爆發奪走十多條人命的火災，包括數名孩童，使各界對美國低收入城市住宅的安全標準產生疑慮。

費城消防官員說，這種建築過度擁擠，本來僅可容納兩個家庭，最後卻住了26人。