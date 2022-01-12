王力宏和李靚蕾的婚變事件又有新發展，李靚蕾沉默三周昨（11日）晚間再發文，稱王力宏出關就帶三個男人硬闖家門，嚇得她不敢開門，孩子們也被嚇哭。對此執業律師李怡貞今（12日）在臉書狂洗臉王力宏。

李怡貞怒批：「到底是哪位家『是』律師建議當事人去看孩子要帶三個孩子不認識的男人？還要關cctv的？應該不是家事律師。」她表示自己身為家事律師，建議王力宏一人返家即可，還不忘發揮幽默的個性吐槽：「不然就帶復仇者聯盟去…孩子還比較開心點。」

有網友留言表示能體會李靚蕾不敢開門的心情，「誰知道是不是來抓小孩，不要說她幻想，是應該母親能做的就是不開門，三個大男人來我家幹嘛？」李怡貞打趣地回應：「換李靚蕾帶三個男人去找他，看他開不開門啊……」。

李怡貞繼續發文開砲王力宏：「最後…之前那些洗白文的錢不就都白花了…何苦呢你？唉。」吸引大票網友留言：「真的，白花了，難怪會左思右想」、「宏宏不斷秀下限」、「什麼樣的成長背景養成這樣的人格...有才華也…」、「本性難改」，還有網友諷刺王力宏像媽寶，李怡貞再酸：「帶媽媽來還比較好一點。」

面對李靚蕾的種種指控，王力宏所屬的宏聲音樂在凌晨做出回應：「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視。」聲明指出很遺憾因為李靚蕾的發文又佔用社會資源，並提到：「如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪！」