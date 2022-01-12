模範夫妻檔林心如和霍建華小倆口在2016年步入禮堂，小倆口接著在隔年喜迎女兒「乖乖」（Amelia），幸福升格為一家三口，而日前乖乖過5歲生日時，「霍心」夫妻就豪砸5萬包下親子餐廳，為女兒慶生，而林心如、霍建華寵女兒不只如此，夫妻的愛車還以乖乖的生日當作車牌號碼，從小細節都可以感受到兩人相當寶貝獨生女。

霍建華、林心如雖然對婚姻生活低調，不過兩人私底下相當寵愛女兒，根據《鏡週刊》報導，霍建華、林心如日前就被直擊，在近日包下一間親子餐廳為乖乖慶祝5歲生日，小倆口不只豪砸5萬包場，還有哥哥與姐姐帶動唱跳、表演魔術，氣氛溫馨又熱鬧。

在生日會途中，林心如也被拍到，她露出慈母微笑和耐性，蹲下身子哄女兒，儘管第一時間乖乖仍小鬧脾氣，但林心如仍耐心安撫，乖乖這才收起脾氣，而林心如寵女不只如此，在生日派對結束後，林心如先請保母和司機護送女兒回家，林心如望著乖乖，她的手也狂比小愛心，看得出她相當寵愛女兒，而女兒生日也讓林心如日前在臉書感性標記：「#當小孩真好 #希望寶貝健康快樂長大 #媽咪真的很愛妳」。

同時，林心如與霍建華讓獨生女兒「富著養」，就連夫妻倆的愛車，也是以女兒生日作為車牌號碼，從小細節都可以感受到兩人相當寶貝獨生女。