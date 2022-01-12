國民黨從4大公投、中二、罷昶等選舉一路輸到現在，而面對未來的縣市長選舉和2024年大選是否有影響？又會派誰參選？前立委沈富雄今(12日)在廣播節目中分析，「現在國民黨還可以選(2024總統大選)，非他莫屬的，就剩下一個，那一個就看他的作為、魄力跟擔當」。

關於國民黨三次連敗，沈富雄今在廣播節目《POP撞新聞》表示，這次其實國民黨雜音也很少，基層有人不滿意黨主席朱立倫，但是喊話要朱下台的都不是來自有影響力的人，有影響力的人並沒有說「你下來我要取而代之」，因為這位置現在沒有人要。

沈富雄進一步分析，至於選戰失敗有幾個對國民黨的好處，就是把雜音過濾掉，還有把本來想要選2024的人選「自然過濾」，像是朱立倫當然是一個，蠢蠢欲動大概還有幾個人，但他們現在都很乖、都沒聲音了。

沈富雄直言，「現在國民黨還可以選的，且非他莫屬的，就剩下一個嘛，只剩下一個，那一個就看他的作為、魄力跟擔當，看他有沒有以黨國為己任，決定2024國民黨還有沒有救，如果國民黨2024沒救，那國民黨大概就一路躺平。」

主持人黃暐瀚詢問「人選是哪一個？」沈富雄則是口風相當緊，並透露「我說對他不見得有利」。