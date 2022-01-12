台北市11日公布新增3例本土個案，為市立聯合醫院中興院區2名專責病房護理師及其男友確診。台北市副市長黃珊珊坦言，雖然早就做好心理準備，但是還是很震撼，而這一場硬仗，才剛開始。

台北市在數個月後，又發生了本土群聚案例，甚至是醫院內專責病房護理師的群聚感染事件，黃珊珊昨日在臉書表示，原來她一直擔心的是境外移入7+7或10+4專案的移動風險、在家裡檢疫不確實，沒想到因為大量回國的國人，染疫比例如此驚人，從桃園機場傳到社區感染、也從專責病房感染到醫護同仁。

全球都受Omicron肆虐，黃珊珊認為，除非完全封鎖邊境，否則台灣絕不可能獨善其身，境外移入每天4、50例的確診個案，醫院量能吃緊，醫護人力在過年期間更是吃緊，這個星期到1月16日，是趕著吃年夜飯的回國潮，而大部分的確診者大多是輕症或無症狀，所以台北市已經在準備「加強版專責防疫旅館」，如果有大量輕症者，盡量不要浪費醫療量能。

黃珊珊指出，這次聯合醫院的院內感染兩位確診者，都是「新冠病毒專責病房」裡面最辛苦的護理師，現在隔離治療中，同宿舍的同事也都居家隔離，醫院會有14天的人力缺口，但會調度人力支援，讓醫院繼續正常運作，照顧好每一個病人與社區安全。

「我想大家都知道Omicron已經進來，而且感染很快，我們要做的就是比病毒更快。」黃珊珊呼籲，只要有不舒服的情形，大家一定要提高警覺，台北市有7大院區的免費篩檢站，歡迎大家隨時可以預約篩檢，這次護理師就是因為覺得怪怪的，自己主動篩檢，早一點發現，就可以早一步斬斷傳播鏈，比病毒快一步，讓病毒傳不出去，匡列隔離才能真正發揮作用，因此民眾的警覺性，比什麼都重要。