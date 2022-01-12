金曲歌王王力宏和李靚蕾的8年婚變鬧得沸沸揚揚，去年底李靚蕾掀底爆和王力宏婚變真相後，昨(11日)李靚蕾再度開腔，直指王力宏在未經過她同意下，找了3名男子回到吾疆，讓她與孩子身心俱疲，對此，網紅「廣告小妹」也虧王力宏此舉不妥，因為一般都會是找兩方都認識的朋友或中立的第三方，但廣告小妹也透露，朋友虧說往好處想，「至少他沒有帶上爹媽！」，笑說要為王力宏的進步鼓掌。

上月李靚蕾發千字文直指王力宏婚前、婚後男女關係混亂，並表示男方是為了不忍在外面喜歡的女生被叫小三才選擇離婚，李靚蕾更指若當時知道王力宏生完三個小孩就想搬離家，過起「偽單身」的生活，自己是不會同意生下三個小孩的，而王力宏當時未回應，卻派出父親王大中出馬，發親筆信指李靚蕾帶球逼婚，李靚蕾則反擊，當年是王力宏稱想要有小孩，兩人才會在無安全措施的情況下發生關係。

廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

王力宏派父親上陣的結果，導致網友反酸坐實了他媽寶、爸寶的傳聞，而昨李靚蕾透露王力宏帶了3男突襲返家，經紀人回應3男身分分別是合作了12年的助理和保全，見此，廣告小妹仍酸：「力宏寶寶不愧是寶寶，回家看孩子要帶三人」，但也替王力宏緩頰：「為避免陰招，寶寶帶人想自保也屬常理。」

廣告小妹進一步說，但通常這種情況下，一般人應該會找中立第三方或共同好友，若是想找證人應該會找女生幫忙，「找三個男生是在想什麼？不過吃瓜小隊有一位佛心孩子，他叫我們往好處想：『至少他沒有帶上爹媽！』」，其他網友回應：「但說真的帶爸媽應該比三個陌生男子來的好」，廣告小妹說：「難講。離婚夫妻的雙方長輩，講起話來是怎麼刻薄怎麼講，容易演變成戰場 + 心靈創傷。那三個男子至少嘴巴安靜」，另有人說：「作為母親我真心不歡迎有陌生人來我家，更何況看小孩子」、「宏慌之力了...果真是...慌了!」、「當小孩真慘，變成父母戰爭的犧牲品」。