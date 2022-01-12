疫情來勢洶洶、數位科技進步、國際會計準則接軌、政策法令調整等，2021年的臺灣保險業備受挑戰。為了應對不斷變遷的環境，度過一波又一波的挑戰，持續學習、讓自己時刻保持最佳狀態，已然是每位保險業務人員不可忽略的重要關鍵。

由保險行銷集團所舉辦的「第五屆保險行銷創世紀盛典IMCC暨2022 IDA DAY」，昨日（11日）於台北君悅酒店盛大舉辦，400餘位來自全臺灣各地的保險菁英學員，以及36位海、內外講師、特邀嘉賓與分享代表齊聚一堂，在這裡彼此交流、學習與成長。

36位海、內外講師、特邀嘉賓與分享代表齊聚一堂，在這裡彼此交流、學習與成長。(圖/業者提供)

保險行銷創世紀盛典IMCC於2018年首度舉辦，是臺灣保險業最高規格的學習盛典。多位產、官、學界人物，包括人壽保險商業同業公會祕書長林金樹、產物保險商業同業公會祕書長沙克興、保險代理人商業同業公會理事長鍾俊豪、宏泰人壽總經理湯維華、新光人壽副總經理温英宗、安聯人壽業務通路副總經理劉育群等貴嘉賓共襄盛舉，一同見證這場臺灣保險業的學習盛會。

大會主席黃俊文於開幕典禮時表示：「自2020年起，新冠肺炎疫情持續帶來挑戰，保險業務人員不懼困難，持續面對，發揮保險業務人員的價值。值此挑戰之下，期許各位學員持續固本、浚源，相信這2天的大會必將收穫滿滿。」

大會主席黃俊文歡迎現場400餘位學員，期許共同固本、浚源，發揮保險業務人員的從業價值。(圖/業者提供)

財團法人保險事業發展中心董事長桂先農以指導單位代表身分表示：「數位環境改變了保險銷售的運作，更改變了保險業的生態。因此業務人員更需要自我提升，充實數位知識，藉此做到KYC、KYP，抓住機會，再開新局。」

財團法人保險事業發展中心董事長桂先農，以指導單位代表及大會講師身分出席，分享專業經驗與知識。(圖/業者提供)

此外，逢甲大學風險管理與保險學系副教授宮可倫，以及政治大學風險與保險研究中心主任謝明華2位學界人士，也出席擔任大會講師。

宮可倫教授演講時提到，因為專業與認知能力的不足，許多民眾因此造成了認知偏差，而不願購買保險，因此對民眾提供教育，提供金融素養，讓他們瞭解保險，會是一種有著最高回報率的投資。

謝明華教授則探討數位科技已經或即將重塑多個產業，保險業也在其中，不願學習新知便會被時代淘汰。對保險公司來說，重要的不是使用了什麼科技，而是如何將科技引入銷售流程之中的方法與思維。

第五屆保險行銷創世紀盛典IMCC暨2022 IDA DAY隆重登場！

榮譽推廣，學習會議結合榮譽品牌

保險行銷創世紀盛典IMCC暨2022 IDA DAY，為首屆結合保險行銷創世紀盛典IMCC與國際龍獎IDA，期許在此學習會議加入華人保險榮譽獎項IDA，成為更加國際化、專業化與代表性的學習平臺。

國際龍獎IDA於2020年設立「國際龍獎IDA終身榮譽大使」，並在昨日進行授勳儀式。7位大使在國際龍獎IDA大會主席凃開元的勉勵下獲頒勳章，凃開元主席並期勉他們能夠跨越公司、地域共同努力，分享經驗，推動行業更美好。

並且，大會宣布推出「IDA高研院」APP，成為學習與打造個人品牌的全新數位工具，還能夠透過「IDA高研院」直接申請國際龍獎IDA，讓專業榮譽能夠持續不間斷。

大會推出「IDA高研院」APP，期許成為保險業務人員學習與塑造個人品牌的全新數位工具。(圖/業者提供)

大會更於昨日晚間舉辦「IDA之夜」，透過2位國際龍獎IDA終身會員分享堅持追求榮譽的經歷與信念，以及3W世界紀錄保持人陳玉婷所帶來的客戶案例，推動並鼓舞現場學員與嘉賓共同追求「國際龍獎IDA」這個世界華人保險業榮譽。

溫馨歡笑中，約定明年再相見

自第二屆起，大會設立「保險行銷創世紀盛典圍爐晚宴」，作為臺灣保險業的尾牙，將現場學員的情感凝聚，不分公司界限的成為一個大家庭，也為與會學員帶來新一年的好兆頭，並且得以進行行業資訊交流。

今年因為會議議程調整，圍爐晚宴將調整至今晚進行，在精采表演與歡聲笑語中，慰勞去年的辛苦，展望今年的新目標，並且相約2023年「第六屆保險行銷創世紀盛典IMCC暨2023 IDA DAY」再相見。

2023年1月10、11日「第六屆保險行銷創世紀盛典IMCC暨2022 IDA DAY」主題訂為「無涯惟智」，生也有涯，無涯惟智，學無止境，這是立足新時代的根本。大會報名採取3階段價格制度，本屆大會期間每位報名費用為1萬2,400元；1月13日至6月30日每人報名費用為1萬4,900元；7月1日至12月31日為1萬6,500元，費用皆含2日課程、學員資料袋、兩日午餐、4次茶點、IDA之夜與IMCC 2023圍爐晚宴。