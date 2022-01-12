聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在國會發表的證詞雖然釋出更多的「鷹派」訊息，但也大致符合市場預期，令投資人鬆了一口氣，由那斯達克指數領軍，周二美股主要指數同步收高。

★主要指數

道瓊工業平均指數漲183.15點或0.51%，為36252.02點。

標普500指數漲42.78點或0.92%，為4713.07點，結束連跌5天的低迷走勢。

那斯達克綜合指數漲210.62點或1.41%，為15153.45點，連漲第2個交易日，並創下今年以來最大單日漲幅。

費城半導體指數收漲70.1點或1.84%，為3875.4點。

★消息

聯準會主席鮑爾周二在參議院出席其連任提名聽證會時表示，聯準會將動用所有政策工具，防止高通膨變成「根深柢固」的問題。但他也強調包括升息和縮表這些聯準會收緊政策的計畫不會削弱就業增長，反而是維持經濟擴張之所需。

根據路透社所做的預測調查，經濟學家預期美國2021年12月不包括食品與能源價格的核心消費者物價指數（CPI）較前一年同期上漲5.4%。

本周投資人將關注的焦點包括周五拉開序幕的第四季財報季。受惠於新增貸款與美國公債殖利率上揚，大型銀行上季核心營收估將成長。

世界銀行周二發布最新《全球經濟展望》報告，稱全球經濟成長率在2021年反彈至5.5%後，預估受到新冠疫情、財政支持措施持續縮減，以及供應鏈瓶頸揮之不去，2022年成長率可能大幅放緩至4.1%。

周二紐約期油收漲2.99美元或3.82%，為81.22美元，創下去年11月11日以來最高價，盤中一度站上每桶81.59美元。倫敦布蘭特期油收漲2.85美元或3.52%，收在83.72美元，亦創11月初以來新高，盤中最高升至83.98美元。

★分析

TD Ameritrade交易策略部門資深經理Shawn Cruz表示，鮑爾的發言可能讓投資人放下心中大石，聯準會並不會為了抑制通膨而不顧一切，包括就業。市場本來擔心聯準會收緊政策可能打亂經濟復甦步伐，但投資人從鮑爾周二的證詞中得知「他不會僅想著壓制通膨，而去不考慮可能對經濟造成的其他影響」。

投資人正引頸觀望即將在周三公布的通膨數據，Cruz表示，他們已經為通膨數據可能進一步升高做好準備。市場普遍預期美國12月總體消費者物價指數（CPI）年增率將從11月創下40年新高的6.8%升至7%。

摩根大通全球市場首席策略師Marko Kolanovic在周一發布的研究報告中指出，近期風險型資產的拉回已經過度，是買進的機會。

★類股

標普500指數11大類股漲多跌少，僅必需消費品類股（跌0.14%）、地產股（跌0.16%）和公用事業股（0.92%）收黑。

對利率走勢敏感的科技股收漲1.21%，強力扭轉了盤初深達1%的跌幅，與同樣是成長股雲集的通訊服務股（漲1.02%）及非必需消費品類股（漲1.03%）成為帶動大盤上攻的主力。

受原油價格飆漲激勵，能源股大漲3.41%，漲幅最大。

★重磅股

蘋果漲1.68%，臉書母公司Meta漲1.92%，谷歌母公司Alphabet漲 0.77%，亞馬遜漲2.40%，微軟漲0.23%，輝達漲1.52%，英特爾漲1.27%，高通漲3.18%。

★焦點股

獲投銀KeyBanc將股票評級調升至「加碼」，超微大漲4.02%，收在137.31美元。KeyBanc稱超微可望受惠2022年雲端數據中心強勁的高2位數增長。

特斯拉上漲0.59%，收在1064.40美元。根據中國乘用車市場信息聯席會發布汽車銷量報告，去年12月特斯拉中國製電動車銷量達到70847輛，較11月成長34%、較前一年同期暴增197.6%，並再度創下2019年上海廠投產以來的單月銷量紀錄。扣除出口的245輛後，特斯拉12月在中國賣出的中國製電動車為70602輛，使其去年在中國全年銷量達到47萬3078輛，超出公司預期。

電動車新創公司Rivian漲2.59%，收在83.55美元。該公司去年產量為1015輛，達到日前下修後的目標，以及證券研究公司Redburn給予「買進」評級，稱該公司具有「模仿」特斯拉成功故事的絕佳機會。

莫德納收跌5.3%，回吐前一日逾9%的漲幅。輝瑞的新冠疫苗合作夥伴BioNTech亦大跌6.2%。世界衛生組織表示，需要更多研究來了解現有的新冠疫苗能否針對Omicron變體提供足夠的保護力。

輝瑞收漲0.8%。該公司宣布將裁減在美國的銷售人員，因預期在疫情結束後，醫生和其他醫療保健人員會希望減少面對面的銷售會議。

獲摩根大通將股票評級調升為「加碼」，賭場業者拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp）上漲6.6%。

遭瑞銀將股票評級調降至「賣出」並下修目標價，IBM收跌1.6%。

★台股ADR

台股ADR全面收高，台積電ADR勁揚3.33%，聯電ADR漲2.15%，日月光ADR漲0.89%，中華電信ADR漲0.12%。