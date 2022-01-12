為持續提升市占率，振宇五金(2947)以每年10%門市成長目標邁進，目前已有多個據點進入評估階段，振宇五金表示，預估今年總店數可達到70間，為營運再添動能。

振宇五金為結合專業五金及家庭五金商品之複合式五金連鎖銷售通路，40%客群為專業師傅，60%為一般喜好DIY的族群。振宇五金以過去30年之五金銷售經驗之市場大數據庫，有效聚焦商品陳列，針對不同地域的需求特性，提高銷售精準度，並陸續推出「租就Go」專業工具租賃服務及規畫推出協助顧客與專業師傅媒合之創新服務，進而提高與消費者關係黏著度，同時也能提升一般銷售與專業選購的市場需求，以多元面向帶動整體營收發展。

受惠於近年房屋的自行維護及裝修風氣漸起，且振宇五金實行多年的標準化、專業化市場管理政策，以及數位化管理奏效，近年營收、獲利呈現穩健成長，振宇五金2021年12月合併營收達1.49億元，較2020年同月增加7.83%，累計全年度營收達17.29億元，年增9.24%。

振宇五金表示，受惠於新展店門市營收發酵，帶動會員數及客單價成長，加上防疫商品選購及數位布局，整合線上線下服務，引導不同客戶群走進實體門市體驗及選購，帶動2021年合併營收突破歷年新高。

振宇五金服務範圍已達全台13縣市分布，共63間門市，為持續提升市占率將持續展店，以每年10%門市成長目標邁進，預估今年總店數可達到70間。

振宇五金表示，公司展店以北部及南部為主要目標，目前已有多個據點進入評估階段，已簽約且即將營運據點，包含高雄市小港區、屏東縣屏東市及最南至恆春鎮，為了因應南部門市物流配送，振宇五金積極評估南部物流中心建置地點，以強化到貨能力，提升整體物流效能。