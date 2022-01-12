李靚蕾昨（11日）晚間發文控王力宏出關後，就帶三個男子硬闖家門，嚇得她不敢開門，手都在抖，小孩也被嚇哭。王力宏所屬的宏聲音樂則回應：「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視。」聲明中也提到，「如果李女士握有任何證據，請直接提告」。對此，李靚蕾今（12日）針對王力宏經紀公司的回應，在IG列出8點聲明，揚言要公開不堪的證據，並親認證已經報警處理。

【李靚蕾IG全文】

1.結婚才8年，竟然會有一個 12年的「夫妻」生活助理？？大家都知道那是你的「私人」助理（受你僱用，長期聽命於你，對你唯命是從的男子。）

2.如果真如我所說是否應該報警？我有報警。

3.我想像力豐富？請說清楚那一個部分是想像的，我提供證據佐證。

4.只是想看孩子？我一直不只是歡迎，還不斷請求你看孩子，想看孩子為什麼要違反協議中明訂看孩子的條約？？「所有」來訪人員必須經「雙方」評估同意。為什麼未經同意要硬闖？為什麼無論事前或現場溝通要隱瞞第三人的存在？

5.沒抱到小孩十分難過？你原本自由可以選擇的時候，你自己規劃農曆年才願意安排回來看孩子…

6.律師建議？哪一位律師會建議你違反協議，帶著未經同意的三個男人（其中一位還是無論事前或現場溝通都隱瞞他的存在 ，我素未謀面的陌生男子）來「看孩子」還要要求拔監控？請你提供...我想不通你覺得如果不拔監控，監控會有可能錄到什麼，會比你現在的行逕更可怕？如果需要證人，一位就夠了，而且可以找一位雙方都能同意/孩子也舒服自在的人選。為什麼要在我一個人的情況下帶這麼多人硬闖 ？

7.透過司法？我會，但透過司法需要等待很長的時間和花費很多錢和精力…來不及保護我人身安全，也無法即時阻止你讓我每天精疲力盡的切作為。

8. 如果有證據就提供？好，如果你同意我就PO...（原本想說不要這麼不堪…畢竟包含很多隱私…也不知道什麼需要遮蔽什麼不需要遮蔽…）。