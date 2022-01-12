台股加權指數12日開在18348.39點，權王台積電（2330）開在657元，雙雙開高，矽晶圓大廠環球晶（6488）併世創一案，外電稱，中國大陸可望通過，帶動環球晶早盤股價大漲逾6％，LED指標廠富采（3714）亦領漲LED族群，帶動大盤早盤指數呈現反彈，站上18300點關卡。

美國聯準會主席鮑爾的國會證詞，並無出人意料之處、他所提示的貨幣政策收緊速度一如市場預期，這讓投資人鬆口氣，美國四大指數隨之反彈。

道瓊工業平均指數1月11日終場上漲0.51％（183.15點）、收36252.02點。

那斯達克指數上漲1.41％（210.62點）、收15153.45點。費城半導體指數上漲1.84％(70.06點）、收3875.44點。

中信投顧指出，美股四大指數已各自回檔至季線至年線不等，短線上實屬跌深，逢低買盤進駐，拉起長下影線紅K，猶如對市場一針強心劑。近期主要利空消息（疫情、通膨、升息、縮表等）影響力終將逐漸淡化，短線上或有反彈契機。

台股方面，相對於美股而言，近月以來較為抗跌緩漲，上揚月線可見穩健支撐力道，惟上方五、十日均線雙重壓力仍須幾日整理消化，櫃買指數持續弱勢，首重觀察於季線是否止穩。

整體而言，仍需美股反彈表態激勵，方能有機會帶量重返多頭，操作上延續逢彈調節高乖離或技術面翻空股，並暫以短打進出因應。