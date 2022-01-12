月底就是農曆春節，不少旅外台人趕著回來過年，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，這幾天是境外移入的高峰期，加上近日不斷新增的本土，導致台灣現階段社區壓力很大，隨時可能爆發大規模疫情，但台灣始終不放棄的個人防疫政策與邊境管制，加上疫苗覆蓋率提升，就算未來爆發大規模感染，應不至於出現封城或超高強度的防疫政策，他認為「漸進式與病毒共存」應是台灣的未來。

謝宗學昨在臉書發文表示，境外移入病例的高峰應該就在這幾天，1月16日以後返鄉的人潮將逐漸減少，因為趕不上1月31日除夕，到時候醫療體系的負擔將逐步減輕，但現在的確是最煎熬的時候。

謝宗學指出，最近每天都持續有新的本土病例出現，所幸目前都還找得到感染源或相關性，不像去年五月同時出現多起不明原因的社區傳染鏈，即使如此，現階段對於社區的壓力是巨大的，隨時有可能爆發大規模社區疫情。

謝宗學說，根據國外的經驗與台灣目前確定病例的病程，感染Omicron變異株幾乎是無症狀或輕症，在兩劑疫苗覆蓋率超過70％的時空背景下，不會發生像去年五、六月陷入重症病例較多的危險情境，而這也是考驗我們社區保護力的關鍵時刻。

謝宗學坦言，台灣沒有放棄邊境管控和積極疫調政策，加上國人對個人防疫措施的堅持，台灣不可能像歐美國家那樣疫情全面失控，剩下和病毒共存的窘境。即使眞的爆發社區疫情，大規模封城或超高強度的防疫政策，未來可能很難在台灣出現。

謝宗學認為台灣的防疫政策應會在儘量不干擾正常經濟活動的前提下，一邊防疫，一邊逐漸少量接觸病毒，採取「漸進式與病毒共存」應是台灣未來將走上的道路。