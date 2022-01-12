陸軍機械化步兵旅三三三旅機步營蔣姓及余姓士官，109年2月在營區大操場司令台後方，拾獲一具步槍夜視鏡，兩人竟未通報主官，還私下合謀將屬於重要軍品的該具夜視鏡身，帶出營區才在車內欲據為己有，經營區調閱監視器後才發現2人犯行，立刻移送法辦，屏東地院審理後，念在2人坦承犯行，且已繳回遺失物，判處兩人罰金1萬元，可易服勞役及上訴。

根據判決書記載，蔣姓、余姓分別為陸軍機械化步兵第三三三旅機步營機中士、下士，兩人在民國109 年2 月4 日7 時30分許，在屏東縣內埔鄉龍泉營區中正堂前方道路側邊（司令台後方），拾獲機步營營部連遺失之TS-93步機槍夜視鏡1 具，竟未向上級長官反應，即共同意圖為自己不法之所有，將夜視鏡藏起來並未繳回。

當天晚上，蔣員指示余員，將夜視鏡，藏放在余員停在營區外的自小客車上的車上，但夜視鏡遺失後，營區指揮官立刻指示大動員尋找遺失的夜視鏡，並調閱監視器調查，發現蔣員及余員行蹤詭異，立刻通知兩人進行說明，余員才在深夜坦承夜視鏡藏在自己車中，經取回後繳回。

由於夜視鏡屬於部隊重要管制軍品，部隊調查後，立刻通知屏東憲兵隊進行後續調查，並將兩員移送法辦。

法乾審理後，認為2 人身為機步營中士、下士，而榮譽應係軍人第二生命，被告2 人自當克制自重、廉潔自持，知法守法而謹守己身行為份際，但竟貪圖一己私慾，任意侵占夜視鏡為已有，情節相當嚴重，但念在2人犯後均能坦承犯行，且夜視鏡已繳回，各判處罰金1萬元，可易服勞役及上訴。