最高法院舉辦「鑑古知今‧歷史印記」司法文物與藝術特展第二檔藝術品展覽，院長吳燦也邀請多位當代藝術大師蒞院參加開展導覽及感謝會。最高法院提供

去年最高法院舉辦「司法文物與藝術展」，首次公開1937年間法官用手寫的裁判書，其中包括最高法院首任女性庭長、前大法官范馨香的書法判決，展覽好評不斷，10日起到5月5日，舉辦「鑑古知今‧歷史印記」司法文物與藝術特展第二檔藝術品展覽，並邀請多位當代藝術大師蒞院參加開展導覽及感謝會。

最高法院院長吳燦致詞時表示，最高法院「鑑古知今‧歷史印記」司法文物與藝術特展於去年8月10日開幕，除展出本院26年至64年的法官手寫裁判書影本、遷台前的廢舊鋼印以及本院完成繳銷程序後，自行典藏的舊印信等具沿革傳承的典藏文物外，為使展出內容更加豐富多元。

吳燦說，因最高法院修建文藝走廊之目的即在於支持本土藝術家，無償提供藝文創作者一個展演的場所，第二檔藝術品展覽邀請到吳漢宗藝術家等16位當代藝術家無償借予法院雕塑、油畫、水墨畫、膠彩、篆刻等共計22件精湛的藝術作品，展至今年5月5日止。

開展導覽暨感謝會，與會之藝術家逐一介紹其提供之作品、創作靈感及所使用之素材；院長吳燦及官長林恆吉則分別向藝術家介紹法院展出之法官手寫裁判書及典藏文物，說明早期裁判書多以毛筆書寫，也有以鋼筆書寫者，從這些運筆風格迥異、筆酣墨飽的手寫裁判書影本，品讀法不徇情、言簡意賅的裁判內容，可看到法律意涵的演進。