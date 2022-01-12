先前赴美施打疫苗，卻又呼籲台灣人施打高端疫苗的台獨大老蔡丁貴，昨自爆確診。今（12）日他則指出，自己在美國的兩次採檢都出現「偽陰性」，並分析前兩次篩檢與回到桃園機場落地後PCR採檢經驗上的不同，可能是導致檢驗結果不同的原因。

蔡丁貴今在臉書表示，在美國登機返台之前，每天看到台灣CDC記者會公佈的境外移入確診人數中，以美國移入者佔很大比例，所以11日下午入住病房後，嘗試找出登機前兩次不同PCR採檢出現的「偽陰性」與回到桃園機場落地後PCR採檢經驗上的不同，以供CDC制定政策的參考。

蔡丁貴指出，原本預訂1月7日搭機返台，所以上網預約1月5日前往免費的公共PCR採檢，採檢的方式是自己拿出採檢包內的棉籤在兩邊鼻孔採樣，採檢本來是24至48小時產出檢驗報告，但因7日上午等不到報告，費了九牛二虎之力，趕到機場旁邊的私人診所設置收費的PCR採檢站，由工作人員採樣，檢驗報告在一小時內出爐，不過仍沒趕上7日的班機，因此換到8日由洛杉磯機場出發。

1月9日蔡丁貴抵達桃園機場，出關後離開機場前被要求進行唾液PCR採檢，11日被通知確診，並移送到醫院治療。11日確診陽性反應後送到醫院病房，由護理師再進行一次PCR採檢，他說，因為棉籤深入鼻孔，在醫院採檢過程的難受，與在美國兩次的PCR有如天壤之別，因此他認為，也許這就是採檢出現偽陰性的原因。

蔡丁貴也說，唾液採檢可能更為可靠，但篩檢的化驗時間可能較長，因此為降低入境移入的確診人數，其實就是偽陰性的入境，也許可以規定以唾液採檢PCR為主，時間可以設定登機前3至4日的採檢陰性反應報告。

此外，蔡丁貴也在文中提到，住在防疫治療病房裡，吃飯與睡覺之外，除了滑手機，能夠做的事情不多。他也提到，過去曾因被判刑一個月拘役，選擇不繳罰款而選擇入獄，上次自己一個人被關在監獄房間、睡在地上，24小時有監視器；而這次被關在治療病房，有床可睡，沒有監視器，環境雖然類似，但是心情差異很大。