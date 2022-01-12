桃園宣布提早放寒假 黃偉哲憂「北孫南送」確診風暴重演 09:492022/01/12 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲說，台南目前不跟進提早放寒假，但也呼籲「北孫南送」的話，須做好防疫。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園機場群聚案向外擴展，桃園市已先宣布國小先放寒假，台南市長黃偉哲說，已聽到北部有家長要把孩子往南部送，去年曾發生「北孫南送」造成台南出現確診者，他呼籲，民眾接待北部親友仍須確實做好防疫，大家都不樂見出現感染鏈。 黃偉哲說，提早放假，家長不便，但這是為了阻斷傳染鏈，12歲以下孩子因沒打過疫苗，提早放寒假可保護學童，他尊重桃園做法，台南目前為止沒有確診者足跡也無確診者，台南境內還是安全的，因此目前不會跟進提早放寒假。 北市爆院內感染 桃市國小提早放寒假 新營全運館未設游泳池 泳客惋惜 #新冠肺炎 #台灣 #放寒假 #台南 #黃偉哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南北外環道四期工程變更都計案 啟動公展 09:482022/01/11 區域情報-台南 雲嘉南湧現第3劑疫苗追打潮 04:102022/01/11 地方新聞 桃園公私立國小提前1周放寒假 公幼及附幼比照辦理 16:422022/01/11 生活 桃園巿國小提前放寒假 侯友宜：守住疫情讓孩子安心上課 16:152022/01/11 生活 高雄出現Omicron確診者足跡 台南市長黃偉哲要市民小心生活細節 12:272022/01/11 生活 2021年十大建商 寶佳推案887億元蟬聯推案王 10:592022/01/12 財經 新漢布局智慧醫療 成果豐碩 04:102022/01/11 投資理財 群創愛心贈千本書 企業志工陪讀送暖 15:002022/01/11 財經 新北跟進桃園提前放寒假？侯友宜回應了 10:462022/01/12 生活 外銷大單尚未到 台南棗子拚內銷 19:262022/01/11 生活 學生確診提早放學家長塞爆校門口畫面曝！家長嘆：惡夢重演 16:302022/01/11 生活 生活熱門新聞 疫情燒到天母！北投明德小七、郵局有確診者足跡 緊急停業清消 - 生活 新北跟進桃園提前放寒假？侯友宜回應了 - 生活 他在美國醫院工作 驚曝「與病毒共存」恐怖代價 - 生活 第三劑怎麼選？醫曝國外研究：打這牌抗體上升37倍 - 生活 360度防護！男子在飛機上「搭帳篷」防毒 網看傻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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