桃園機場群聚案向外擴展，桃園市已先宣布國小先放寒假，台南市長黃偉哲說，已聽到北部有家長要把孩子往南部送，去年曾發生「北孫南送」造成台南出現確診者，他呼籲，民眾接待北部親友仍須確實做好防疫，大家都不樂見出現感染鏈。

黃偉哲說，提早放假，家長不便，但這是為了阻斷傳染鏈，12歲以下孩子因沒打過疫苗，提早放寒假可保護學童，他尊重桃園做法，台南目前為止沒有確診者足跡也無確診者，台南境內還是安全的，因此目前不會跟進提早放寒假。