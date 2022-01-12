桃園市長鄭文燦12日指出，目前國小7歲到12歲沒有打疫苗，但從近日案例，國小學童也有染疫風險，呼籲中央研議，參考國外經驗將疫苗施打年齡下降到7歲至12歲。(蔡依珍攝)

桃園機場群聚感染釀39人確診，其中包括2名小學童，桃園市長鄭文燦12日指出，目前國小7歲到12歲沒有打疫苗，但從近日案例，國小學童也有染疫風險，呼籲中央研議，參考國外經驗將疫苗施打年齡下降到7歲至12歲，保護他們，他也提到入境風險高峰會落在本周末，每天都是壓力測試，呼籲民眾第三劑打好打滿、口罩戴好戴滿。

鄭文燦說，桃園各高中國中正在進行BNT第二劑接種，請教育局督導協助各學校要在1月20日前完成，務必在寒假之前讓所有有意願的國高中生都接種。

鄭文燦也提到，目前國小7歲到12歲沒有打疫苗，但最近的確診個案，國小學童也有染疫的風險，尤其Omicron病毒從國外的案例來看，有相當多比例是國小學童感染，呼籲中央流行疫情指揮中心研究國外疫苗施打狀況，邀集疫苗接種專家討論是否可以將施打年齡下降到7歲到12歲，保護國小學童安全。

鄭文燦也提到，這段時間入境確診數量不斷增加，桃園11家責任醫院全力支援衛生福利部在機場的攔截計畫，目前也達成共識，確診者不會全部都送桃園，部分分流到雙北和新竹，確保桃園的醫療能量可以維持。

鄭文燦直言，在長程航班的攔截檢查，可以看到確診個案相當多，但尚未到最高峰，過年前返鄉的民眾會在14號、15號達到最高峰，後面會遞減，但每天都是壓力測試，每一個個案都不能掉以輕心，因為只要有接觸的軌跡就有風險。

鄭文燦希望這段時間大家防疫安全要特別注意，請所有的民眾在這段時間口罩要戴好戴滿，除飲食喝水外，要全程戴口罩，確保在過年前入境高風險期，桃園社區防疫安全可以建立起來。

鄭文燦說，目前防疫旅館一共有31家、提供房間3376間，接近滿載，請防疫旅館管理落實避免跟房客接觸，1020位防疫旅館工作人員，也要每天健康管理監測，在各種防護方面要依照規定，確保防疫旅館安全。