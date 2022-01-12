冬季低溫來襲，室內戶外的溫差加大，最容易促發心腦血管疾病的急性發作，高血壓等慢性病患者務必做好自我健康管理。需要服藥的患者除了遵照醫囑按時定量服藥之外，專科醫師提醒，生活作息上也有該特別注意的項目，避免誘發急症。

東元綜合醫院心臟內科溫斯企醫師指出，「研究表明，冬季人體的平均收縮壓比夏季高12毫米汞柱，平均舒張壓比夏季高6毫米汞柱。」

溫醫師強調，尤其天冷時，氣溫每下降1℃，收縮壓上升1.3毫米汞柱，舒張壓上升0.6毫米汞柱。同時，血管也有熱漲冷縮的特性，因此冬季的血壓波動會明顯大於夏季。

●十大生活提醒 幫助穩定血壓

新竹馬偕醫院心臟外科主任蘇上豪醫師提醒，不管目前血壓狀態如何，良好生活型態加上適度的運動、飲食，都是減少心血管疾病發生的重要方法。冬季時尤其要注意下列要項：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●天冷飆血壓怎麼辦？醫：先別嚇自己

溫斯企醫師表示，氣溫下降時血壓升高是必然現象，只要做好保暖、日常養成每天定時兩次量測血壓的好習慣，就能了解自己血壓變化，是否屬正常範圍。

但如果在生活習慣都良好並正常的情況下，血壓持續升高在20毫米汞柱以上，就必須調整用藥。建議在20毫米汞柱範圍以內的患者，可以諮詢醫生採取加量或者加藥的辦法，避免血壓波動更大。

除此之外，醫師也提醒，多曬太陽有助血管擴張，調降血壓。建議可在天氣放晴的時候，選擇中午氣溫較高、陽光較強的時段到室外，不用戴帽子，讓自己曬太陽10分鐘左右，不但讓心情愉悅，對養護血管更有實質幫助。