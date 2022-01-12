新冠疫情肆虐，變種病毒Omicron的超強傳播力，引發全球新一波疫情，民眾都口罩、酒精不離身，不過就有網友留言問吳鳳：「到底為什麼外國人在國外都不會乖乖戴口罩？」對此，吳鳳也坦言：「說實話，我在土耳其的時候從來沒有戴過口罩！」而吳鳳來台灣後，他才認知到台灣戴口罩是保護別人、尊重別人的作法。

來自土耳其的吳鳳昨（11日）在臉書分享，有粉絲好奇問他：「到底為什麼外國人在國外都不會乖乖戴口罩？」吳鳳則坦言：「說實話，我在土耳其的時候從來沒有戴過口罩！因為在國外，大部分的人都認為口罩是病人在用的，而且是嚴重生病那一種！」不過，直到吳鳳2006年來台灣才發現，很多台灣人有感冒症狀時，就習慣戴口罩，也是保護別人、尊重別人的作法。

直到新冠肺炎疫情肆虐，西方國家的人也慢慢改變之前的習慣，現在更多人注意衛生，不過吳鳳仍說：「但不如台灣好」，吳鳳和外國朋友聊到這件事時，對方則反問：「已經打過疫苗，還要一直防疫到哪裡？戴口罩也膩了！」但台灣人基本上不會，吳鳳也不禁讚嘆：「不過也因為這樣才能控制疫情的比很多國家好」。最後，吳鳳也信心喊話，期待在疫情結束後，能很多國家都好好認識台灣，「相信世界會跟台灣學到很多東西」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。