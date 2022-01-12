北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩視察極音速飛彈試射時要求強化國內戰略軍事力量，這是他近2年以來首度正式現身飛彈試射活動。

南韓和日本昨天偵測到這次疑似飛彈試射，這次試射飛彈已引發全球各國譴責，聯合國秘書長也對此表達關切。

北韓在不到1週內2度試射「極音速飛彈」，凸顯北韓與南韓和美國談判陷僵之際，金正恩新年度強化先進科技軍事力量的宣示。

北韓中央通信社報導，金正恩視察飛彈試射後，敦促軍事科學家「加速努力在品質和數量上，穩定建構北韓戰略軍武力量，進一步將軍隊現代化」。

這是金正恩於2020年3月正式參與北韓飛彈試射以來，首度現身視察飛彈試射。

北韓中央通信社指出，這次武器測試是在試射極音速飛彈，並稱北韓不到1週內的第2度這類測試結果成功。

北韓中央通信社表示，這枚攜帶極音速滑翔載具（hypersonic glide vehicle）的飛彈擊中「1000公里外的海上目標」。

北韓執政共產黨機關報「勞動新聞」（Rodong Sinmun）網站照片顯示，飛彈由陸上發射，金正恩當時視察飛彈發射，他周遭圍繞著穿著軍服的男性。

南韓軍方昨天指出，這枚飛彈飛行達到超高音速，明顯較上週試射「有所進步」。

極音速飛彈能以5馬赫以上速度飛行，又能機動飛行，讓這種飛彈難以追蹤和攔截。

北韓上週試射飛彈後，聯合國安全理事會在紐約研議平壤武器計畫，但北韓昨天再度試射飛彈。