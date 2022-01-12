「哈林」庾澄慶6年前和美女主播張嘉欣結婚，兩人生下一女一子，集滿「好」字，今(12日)週刊報導，哈林媽媽張正芬先前搬到哈林姊姊的家中居住，但繞了一圈後，近日又搬回哈林家中，一家三代再次同處一屋簷下，外界好奇主因為何？原來是哈林姊姊與姊夫要去美國看女兒，哈林擔心老人家一個人住不妥，便將母親再請回家裡住。

哈林揮別舊愛伊能靜後，2016年與民視英文主播張嘉欣二婚步入禮堂，2019年哈林曾在過年期間曬出和媽媽、老婆、和兩個孩子的合影，但把臉都PS成自己，逗笑網友，但不久週刊便爆出，由於張正芬過去是上海國寶級國劇名伶，和作風洋派的張嘉欣平時多有摩擦，疑因教養問題，導致私下婆媳關係緊張。

哈林先前搞笑曬出全家福照。（圖／翻攝自Harlem Yu 庾澄慶臉書）

當時媒體報導，庾澄慶和張嘉欣決定搬家，移居到信義區的億元豪宅「台北花園」，但庾澄慶後來罕見大動作透過經紀人周智惠發聲明否認：「關於週刊報導內容均屬不實！尤其是庾媽媽的部份，庾媽媽現在就住在哈林樓上，所以不實的報導我們不予理會！」並揚言將對不實揣測提告。

今《鏡週刊》報導，原本哈林一家四口和張正芬、小哈利同住在豪宅家中的樓上、樓下，但近年小哈利長大到海外念書，張正芬大多數時間又變成獨居狀態，哈林不忍母親孤單，便提議讓媽媽到孩子出國生活的哈林姊姊家中住一陣子，半年多過去，直到去年10月由於姊姊要離開台灣到美國看女兒，張正芬才決定再次搬回哈林家，與兒子、媳婦、孫子、孫女重溫天倫樂。