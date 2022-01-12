藥師林士峰在臉書撰寫的時事評論文，經常引發網路熱議。林表示，他寫評論2年來非常感慨，因身邊許多知識分子盲目支持民進黨，對民進黨的壞視而不見，這股力量讓民進黨肆無忌憚、毫無節制。林坦言，能擔任藥局負責藥師的人都具備一定知識水平，但他卻有許多同儕被政黨矇蔽了雙眼，甚至惡意中傷看法不同者，這是他最無法忍受的事。

林士峰11日在臉書發文表示，他在粉專評時事2年來相當感慨，因身邊很多知識分子一面倒的盲目支持民進黨，放大在野黨的缺點，卻對民進黨的壞視而不見，這股力量在國民黨一黨獨大的時候，能有效的制衡行政權過度擴張的惡，讓國家的運行比較健康，一樣面對爭議法案的時候，國民黨比較容易朝野協商；但換作另一黨，這股力量卻成為他們全面執政後肆無忌憚的倚仗。

林士峰強調，他不想說出「藍綠一樣爛」這樣的「憨語」，政治的運作就是權力的制衡，政策的執行本身就是妥協的藝術，故當某一陣營的力量過度擴張而毫無節制時，像萊豬進口、三接工程破壞藻礁、公投不綁大選這樣爭議政策強硬上路，人民就不會有力量擋下；尤其他見四大公投全部不同意大於同意人數，更明白台灣的民主仍有一段很長的路要走。

不僅如此，林士峰坦言，能擔任藥局負責藥師的人都具備一定知識水平，但他身邊不少這樣的知識分子，卻被支持特定政黨矇蔽了雙眼，不僅將他冒著上法院風險寫的示警文當成謠言，甚至還用文字中傷他，許多言行明明不合邏輯卻因對政黨盲目支持而不自知。