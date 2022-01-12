王力宏昨（11日）深夜遭李靚蕾千字文指控，他帶著3名陌生男子直闖家中嚇到小孩，甚至未經同意將孩子和他說話的17分鐘影片外流，因此曝光孩子長相，對此，李靚蕾怒嗆：「你現在種種的脫序行為已經不是一個健全的人會有的行為」。

李靚蕾千字文提到某次視訊時，王力宏試圖說服孩子到樓下給媒體拍，怒斥根本只是為了挽回自己的名利，完全不顧孩子的安危和處境，此外，更將孩子和他說話的17分鐘影片外流，擅自曝光孩子的長相和隱私，讓小孩無法無法繼續安穩生活，對於王力宏之前強調「現階段最重要的就是孩子」，她則駁斥：「我看到的是你眼中，依然只有你自己」。

此外，李靚蕾喊話王力宏「一個身心不健全的爸爸比缺席的爸爸更可怕，你現在種種的脫序行為已經不是一個健全的人會有的行為，為了孩子我希望你能願意正視自己的問題，接受專業的協助」，對於孩子被捲入這場紛爭，她強調是最不願意看見，至於王力宏家中長輩擔心孩子未來看到新聞，她則反擊：「為了詆毀我的人格，不惜殘忍地把孩子的身世講得這麼不堪的，不是我，是你和你爸爸」。

對於王力宏遭控未經同意擅自帶3名陌生男子試圖闖入家中，根據《鏡週刊》報導，王力宏經紀公司稍早回應，表示「吾疆旁邊就是警察局（大安分局），她想像力太豐富，如果真如李女士所說，是否應該報警才對」，對此，李靚蕾澤在IG列出8點聲明，揚言要公開不堪的證據，並證實已經報警處理。