Omicron變異株全球大流行，不少人為了防疫出奇招，一名大陸網友表示，10日他搭乘從洛杉磯飛廣州的班機，機上竟有一名男性乘客為了防堵病毒，直接在座位上搭起「帳篷」。但醫師表示，要避免在飛機上被傳染，最重要的是勤洗手，以及避免非必要的接觸。

一名大陸網友昨日在微博貼出一張照片，表示這是他搭乘洛杉磯飛廣州的航班上拍下畫面。從照片可見，飛機經濟艙中間第二排的2個位置被大塊白色塑膠布蓋上，還用封箱膠帶將塑膠布固定在前後座椅上，看起來相當突兀。

原PO說，該座位坐著一名男性乘客，對方在飛機起飛後便起身搭起「帳篷」，先用封箱膠帶把白色塑膠布兩端固定在前後座椅的椅背上，再用大量膠帶加強固定，把椅子側面、背面貼好貼滿，只留一點縫隙出入，大功告成後，該名乘客便和友人從縫隙鑽進去，直到飛機降落後才出來。

原PO表示，該名男乘客的舉動雖然引起旁人側目，但現在全球病毒大流行，大家似乎都見怪不怪，他也笑稱，這畫面應該只有現在才看得到。

不過，根據《新加坡海峽時報》報導，國際航空運輸協會醫療顧問鮑爾曾指出，搭飛機被感染的風險，比去公司或去購物中心還低，因為機艙內的空氣每2至3分鐘就會更換一次，可移除99.97%的病毒和細菌，幾乎與外科手術室同等級。

新加坡傳染病專家黃乘佑醫師則表示，最該擔心的不是飛機上的空氣，而是旁邊有沒有咳嗽、打噴嚏的人，任何可碰觸的地方也都有傳染病毒的風險，因此，要避免在飛機上染疫，最重要的還是是勤洗手、避免非必要的接觸。