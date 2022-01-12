針對捷克駐中國大陸大使佟福德（Vladimír Tomšík）日前表示，捷克總統齊曼（Miloš Zeman）力挺北京冬奧一說；該國新任外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）9日接受捷克電視台訪問時強調，捷克正在調整對陸政策，佟福德不該發表類似言論。此言一出，引發外界討論捷克是否會繼立陶宛之後，成為下一個與北京齟齬的歐洲國家。

根據捷克媒體「iROZHLAS」報導，隨著愈來愈多西方國家因人權之故，對中國大陸舉辦的北京冬奧表達不參加之意；佟福德卻向《環球時報》表示，齊曼「毫無疑問是中國的老朋友」。

當時佟福德表示，「總統告訴我，如果他不能參加冬季奧運，他要求我做為大使應盡可能的支持冬季奧運」；佟更祝福冬奧圓滿成功。

但此說卻遭帕夫斯基打臉；利帕夫斯基表示，值此對陸關係調整之際，佟福德的言論並不恰當。「當時我們就掌握了，我也立刻打電話給他，要他不要在這方面進一步發表任何聲明，我們互相說明了」。

然而，這是否意味要撤換駐陸大使；利帕夫斯基則強調，自己沒有權責回應此事。「外交由政府負責，總統才是最高決策者」。

「iROZHLAS」指出，佟福德2021年夏季在捷克家中度假時，曾與總統齊曼針對冬季奧運交換意見。

據外電報導，雖然利帕夫斯基對台友善，曾在臉書發文稱台灣為可靠夥伴，並對大陸採取強硬立場，多次抨擊新疆人權議題；但捷克總統齊曼親陸立場卻相當鮮明。

事實上，新上任的總理人民民主黨（ODS）黨魁費亞拉（Petr Fiala）日前也坦言，齊曼不滿利帕斯基過於資淺、對維西格勒集團（Visegrad Group）與以色列的態度，只是因為疫情導致通膨與能源價格飆漲，才不願因人事分歧而為難新政府。

不過，根據捷克政府7日公布的施政綱領，新政府顯然將翻盤齊曼的親陸路線，重新審視與大陸、俄國關係，並加強與台灣、印度等印太民主國家的關係。