極具話題性的北市超級豪宅「陶朱隱園」日前傳出內部有開放空間，每年至少要讓民眾參觀一次，負責工程的中華工程董事長朱蕙蘭透露，當時是由都市設計審議委員張金鶚所提議，前台北市副市長、清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚表示，他的確在10年前以都審會「委員」身分提出這個想法，一來符合社會期待，也是典範。

張金鶚在他的臉書表示，他回想的確在10年前，以都審會「委員」身分所提出的想法，當時委員會認為「陶案」既然有獲得「容積獎勵」，應該相對提供「社會公益」才符合社會期待。

張金鶚指出，當時中工強調「陶案」開放空間的設計規劃是為典範，他因此提議是否未來可以每年至少有一天開放供社會大眾參觀，讓社會大眾體會豪宅開放空間典範，如此可增加社會大眾對豪宅的親民形象，這樣是否也可算是一種容積獎勵的「社會公益」？

他表示，這種情況在國外常見，即便是歐洲皇宮或美國白宮也都有開放空間供社會大眾參觀案例，其目的也是達到「體會」與「親民」目的，如此才是典範。

張金鶚表示，當時委員會所有委員都認同此建議，而中工也當場承諾沒有問題，因此委員會才作成會議結論。至於後續相關細節就由市府都發局與中工簽訂協議，他個人沒有進一步了解。未來「陶案」應依市府與中工協議內容，依法辦理，以符審議決議。