三寶進口車國道螃蟹鬼切 砂石車急煞甩尾「翹孤輪」 網怒：垃圾（影片來源：PTT）

砂石車緊急煞車左右甩尾、狂冒白煙，連輪胎皮都噴飛，可見驚險程度。（翻攝PTT影片）

又見國道三寶「螃蟹鬼切」！有PTT網友分享驚險影片，一輛黑色VOLVO轎車行駛國道一號，疑似快要錯過交流道，從內線「螃蟹鬼切」到外線，一輛砂石車為了閃它，急煞甩尾、後輪懸空「翹孤輪」，煞到輪胎皮都噴飛，幸好最後穩住沒有釀成事故。驚險畫面讓眾多鄉民看傻，除驚呼砂石車駕駛技術太強，更怒罵VOLVO駕駛「垃圾」、「智障」、「送你晚7天回家」。

一名網友在PTT車版發表「砂石車甩尾驚魂閃過VOLVO」一文，並分享2段行車紀錄影片。影像顯示發生時間在1月11日上午8點多，地點在國道一號彰化、鹿港交流道路段，前方一輛行駛在內側車道的黑色VOLVO轎車突然外切，插進行駛中線的砂石車前方。

且VOLVO插進砂石車前方後沒有加速前進，而是降速再向右準備插入交流道，逼得砂石車緊急煞車，瞬間白煙揚起，砂石車左右搖晃甩尾，後輪輪流懸空「翹孤輪」，煞到輪胎皮都四散噴飛，真的相當驚險。所幸最後砂石車穩住，沒有發生事故。

眾多鄉民看傻，紛紛留言：「真技術！！」、「這司機有猛」、「這沒翻車 學長技術真的好」、「再看一次還是覺得超猛，正常來講學長那樣甩肯定是要失控到撞的…竟然拉得回來」。

更多人則是怒轟：「智障沃爾沃」、「真的是垃圾三寶」、「這很不學長阿 學長正常都直接尻下去送你晚7天回家」、「垃圾Volvo被收掉剛好而已」、「這種人不用吊銷駕照？繼續上路害人？」。