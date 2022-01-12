英國能源商Ovo Energy建議民眾抱緊寵物、做開合跳來取暖，被英國大眾罵到爆。

強冷空氣來襲有夠冷，英國第3大能源商Ovo Energy給客戶的冬天取暖建議竟包括抱緊寵物、打掃家裡、喝粥、吃薑、做開合跳，挨轟「麻木不仁」、「無禮」，Ovo Energy被罵爆後也道歉，坦言為提供這些建議感到不好意思。

綜合英國《金融時報》（Financial Times）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國能源商Ovo Energy 10日寄給客戶一封郵件，提供冬季10大「簡單、且節省開支的取暖方法」。

在「尋找其他熱源」項目下，Ovo Energy建議民眾抱緊寵物及親友，料理完後打開烤箱散熱。

在「動起來」項目下，Ovo Energy建議民眾打掃房子、叫小孩玩呼拉圈，或者「做一些開合跳」。

建議清單中也包含吃薑、「吃一碗豐盛的粥」，信件指出薑能夠促進血液流動、讓身體因此暖起來，粥則是複合式碳水化合物，「因為需要更長時間消化，因此能夠幫助提升體溫。」清單並不建議民眾吃辣椒，因為會流汗。

此外，Ovo Energy也建議民眾多喝水，因為當身體脫水時，體溫可能下降。他們提醒，喝紅酒或威士忌後出現身體熱起來的感覺只是暫時的，「因為很快核心就會失去熱量，最終會感覺更冷。」

Ovo Energy這份「經濟實惠」的取暖建議清單被英國民眾罵到爆，英國工黨議員瓊斯（Darren Jones）砲轟「麻木不仁」，要Ovo Energy向用戶道歉，另一名工黨議員路易斯（Clive Lewis）批評這些建議「像小丑」、「令人沮喪」、「可笑」、而且「無禮」。

針對批評聲浪，Ovo Energy回應認知到建議清單「評價很差、沒有幫助」，「我們感到不好意思，並且真誠道歉。」

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