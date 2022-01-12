根據12日路透社短觀報告，日企對本季的營運前景並不那麼樂觀，表示這些廠商正面對著Omicron病毒，以及製造成本上揚等多重困難。不過，對第2季倒是沒這麼悲觀。

從這份調查中發現，有些日企的經營壓力來自物價上漲，但是，另一些則感受到全球強勁的需求。有家日本金屬製品公司認為，物價上漲前，需求可望激增。

繼上個月曾創4個月新高點22之後，路透社的日本製造業短觀指數在元月降至17。相反地，服務業卻從上個月的6、升至8，並創23個月新高。不過，因為不敢轉嫁，造成部分日企的獲利被大漲的原物料以及能源價格給吃掉。

有家不具名的玻璃陶瓷日企表示，雖然需求不錯，但製造成本太高，利潤都被侵蝕掉了。同時，另一家日本鋼鐵業者也有一樣的感覺。

上個月，日本央行公佈去年10月至12月的短觀報告中，當地服務業信心已改善並升至兩年新高。另外，大型製造日企的信心則與2021年第3季一樣沒變。

路透社指出，原物料雖大漲，可是日本製造業的信心，到了4月時短觀指數可望從目前的17上揚至29，原因之一是金屬製品、機械器具以及汽車相關產業應該會有不錯的表現。

至於還是受到新冠病毒影響的日本服務業，到了第2季時，預計將從現在的8漲至14。

判讀路透社短觀數據並不困難，就是樂觀與悲觀之間的差額。例如指數是正的，再加上數額很大的話，表示很多日企看好未來，反之亦然。