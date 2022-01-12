2021年房市先蹲後跳，根據591新建案調查，去年推案量前十大建商分別為寶佳、興富發、麗寶、遠雄、豐邑、璞園、亞昕、威均、國泰、昌益事業。從數據來看，去年全台推案量為1.7兆元，僅僅這十家便聯手貢獻逾4千億元案量，占全台近4分之1，其規模可見一斑；排名部分，冠軍寶佳機構今年案量雖未突破前兩年的千億元大關，但憑著旗下子公司打「團體戰」輪番推案，仍以近900億元案量，雄踞十大建商之首。

數字科技旗下591新建案統計六都、新竹2021年各建商推案量，統計顯示，受疫情影響，十大建商去年案量合計約4073.8億元，相較2020年量減1成多，三連霸的寶佳機構推案亦有所縮水，但憑藉旗下子公司推案齊發，在國內各大重劃區都能見其蹤跡，仍能穩坐龍頭。至於獵地不手軟的亞軍興富發，有別於前幾年火力集中在中南部，2021年則是南北連線，在基隆、桃園及高雄推出三個百億指標案，不僅量能大爆發，較前年激增8成多，隨著房市續旺及自身豐沛的土地庫存，興富發今年推案力道也持續看旺。

連續三年上榜的麗寶集團，近年購地版圖「包山包海」，不僅在2020年豪擲33億元搶進新北市八里的台北港特定區，去年也是大手筆標下金山市區的多筆土地，甚至雲林虎尾、南投仁愛鄉都可見其腳步；這次一舉衝上第3名，整體推案量年增2成多，正是憑藉淡水新市鎮總銷近兩百億元的指標案「名軒海樂地」，加上台中梧棲、太平等地「微笑歐洲」、「微笑莊園」一系列透天案挹注所致。

首次入榜就衝上第6位的璞園建築，過往在雙北紮根已久，去年除了台北市南港、士林及北投等地都有推案，更在豪宅及金融大樓雲集的松山區敦化北路上，推出總銷150億元的都更案「敦仰」，引起周邊不小轟動；而該案規劃地上23層、地下6層建築，共60戶住家，目前雖仍在預售階段，但根據實價登錄揭露的成交資訊，該案每坪成交價已定錨200萬元，成功擠身北市超級豪宅俱樂部。

隨著房市熱絡，不少區域人氣紅不讓，帶動「惦惦吃三碗公」的地區建商浮出檯面，如早早在青埔地區卡位的威均建設，去年便靠著「青塘園」、「帝璽」兩大百億重量及「園舞曲」等案一戰成名，在強敵環伺下擠身第8名；至於排在第10位的昌益事業，則是深耕新竹地區已久，近年看好台南房市潛力，積極在高鐵站周邊布局，逐鹿中原的意味相當濃厚。