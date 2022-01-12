中天主持人王又正昨（11）日突在節目中表示，自己已改名為「丹申廣」，並解釋改名字純粹是改運，沒有要出道，也沒有要選舉。

王又正昨主持中天新聞政論節目「正常發揮」，節目一開場就分享自己改名一事，並解釋身分證上的名字沒有改，但3個字一起改能量比較大。至於有網友問是要出道，還是要選舉？王又正說，自己已經39歲了，要出道早出道了，強調沒有要出道，也不是要選舉，國民黨、民進黨的朋友不用擔心、也不用緊張。

此事也在PTT論壇引發熱議，鄉民好奇，「姑且不論為何要改名，改名連姓氏都改是哪招？」「這是藝名嗎？」「真的轉型當藝人了？」有人則說，丹申廣聽起來好順口，但是丹姓是不是很少見啊。不過，也有不少PTT網友發現，「丹申廣」的諧音很像「單身狗」。

王又正改名引發網友熱議。（圖／摘自PTT）

而在王又正宣布改名後，不少支持者也湧入他臉書留言喊「丹申廣加油，你最棒」、「丹申廣收視長紅」，甚至出現藏頭詩「丹心一片 申張正義 廣種福田」。