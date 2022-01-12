知名網紅兼模特兒花花（李汶靜）除了長相甜美外，還擁有F罩杯的火辣身材，2014年嫁給大14歲F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁（黃漢青）後生下2名女兒，她也經常透過社群媒體分享育兒生活，吸引超過8萬人追蹤。而去年9月份曾自爆因罹患憂鬱症而使體重狂掉的她，近日再度更新近況，並曬出一系列泳裝辣照吸引目光。

花花在去年9月時曾PO文透露身高148公分的她，體重原本一直維持在38公斤左右，但因為那段時間爆發恐慌症、憂鬱症及焦慮症，讓她體重直直落，掉到只有31、32公斤左右瘦到肋骨清晰可見，就連她自己都擔心體重會掉到2字頭，但她仍用樂觀的態度面對，並呼籲與她一樣罹患憂鬱症的網友們「一起加油」。

經過更改藥物以及近半年的調養後，花花近日帶著2名女兒一同前往花蓮遊玩，並在IG上PO文更新近況，表示「謝謝大家的關心，我的體重從原本不健康的32kg，經過治療、慢慢調藥，體重已經回到健康的37kg了，原本還想說維持在35kg不錯，結果幾次麥當勞大薯外送就直接超過了」，花花還透露近期愛上麥當勞大薯去鹽加兩包番茄醬以及兩包砂糖，超暴力的餐點讓她相當沉迷，甚至不希望有人在旁邊與她爭食。

另外花花還曬出一系列比基尼泳裝辣照，大秀前凸後翹的完美身材，吸引網友紛紛大讚「那個腰也太美，不科學的媽咪」、「生命之花太纖細了」、「辣媽身材不科學」、「女神」。