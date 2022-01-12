警方調閱監視器不到一天逮到人。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

偷竊竟還拖神明下水！高雄一名女大生機車遭偷，警方調閱監視器後找到涉嫌的何姓男子，他被逮還是散步經過時看到該車鑰匙未拔，認為是神明的指示讓他可以騎走，不過人在做天在看，偷竊就是錯誤行為，最後依竊盜罪嫌，將他移送法辦。

一名19歲的鄭姓女大學生10日急急忙忙到前金分駐所報案，表示自己停在住家大樓附近的機車不見了，她說前一天凌晨找朋友後就太累上樓休息，可能是忘了拔鑰匙才被竊賊有機可趁，還提到這台車是去年爸爸買給她的成年禮，讓她可以打工通勤，若是不見一定會被責備。

警方調閱監視器後鎖定一名男子，發現他往三多商圈前進，終於在11日上午11時許在三多三路上找到該部機車，也在附近找到這名可疑男子，果不其然在這名52歲的何姓男子身上找到失竊機車的鑰匙。

何嫌供稱是散步經過看到該車鑰匙未拔，認為是神明的指示讓他可以騎走，警方聽聞後直搖頭，被依竊盜罪嫌送辦，並持續擴大追查何嫌是否有涉及其他不法案件。