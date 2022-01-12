東元(1504)旗下東元精電(8041)將於明天(13日)登錄興櫃，成為東元集團第9家上市櫃企業，由元富證券擔任主辦承銷商。

東元精電為東元電機於1985年成立的步進馬達事業單位，後續於1998年正式獨立營運成立，目前實收資本額為新台幣1.7億元，承襲母公司東元在馬達開發設計及量產技術，以生產伺服馬達、永磁式步進馬達、無刷直流馬達等產品為主，是東元集團在精密馬達發展、智慧製造應用、電動載具市場的重要佈局，已成功跨入OA市場、FA市場、車電市場、醫療設備市場等主要自動化應用領域，為該領域中不可或缺的關鍵供應商角色。

馬達為各種動力機械的核心設備，依據工研院預估2020年全球馬達市場規模為1254億美元，預估2024年市場規模將達到 1755億美元，2020～2024年複合成長率達8.8％。

由於近年來馬達市場應用已朝向節能、高精度、高效率、AI智慧聯網等趨勢發展，因此對於伺服馬達需求日益增加，除高階自動化設備已大量使用外，傳統產業設備也逐漸以採用伺服馬達為發展趨勢，尤其空調機、雷射機、木工機、印刷包裝、PCB 鑽孔機、機械手臂、自動倉儲等設備對於效率與精度要求，具有節能、高效之永磁伺服電機系列將逐步成為市場主流。

東元精電近兩年營收成長率皆超過3成，2021年營收達9億元，在調整產品與客戶組合、撙節生產成本，毛利率獲得明顯提昇，2020年每股稅後盈餘2.07元，2021年上半年每股稅後盈餘即達2元。

東元精電公司已成功爭取到歐、美、日等國際工控大廠的ODM合作，在大陸、印度與台灣等市場也是表現突出。而為了持續深化合作夥伴關係，將著手共同規畫與研發下一代伺服馬達產品，預計於2022年初陸續上市，除了進一步帶動營收成長外，也將陸續打入歐美日等高階市場，且車電、醫療、物流等市場布局也將陸續看出成效。