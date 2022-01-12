消息面：

1.世界銀行周二發布最新的《全球經濟展望》報告，稱全球經濟成長率在2021年反彈至5.5%後，考量新冠疫情的影響、財政支持措施持續縮減，以及供應鏈瓶頸揮之不去，世銀將2022年全球成長率預測從去年6月預估的4.3%下修至4.1%。在主要經濟體方面，世銀將美國2021年成長率預測調降1.2個百分點，為5.6%，並預估2022年成長率下滑為3.7%。世銀將中國去年成長預測下修0.5個百分點，為8%，並預估2022年成長率為5.1%。世銀預估歐洲今年成長率為4.2%，較去年下滑1個百分點。此外，世銀預估發展中國家去年經濟成長率為6.3%，今年將大幅下滑至4.6%。

2.美國石油協會（API）公布上周原油庫存減少100萬桶，不及市場預期的減少200萬桶與前一周的減少640萬桶。上周汽油與餾分油庫存分別增加1100萬桶和300萬桶。

3.聯準會主席鮑爾未明指縮減資產負債表的時程，周二ICE美元指數尾盤下跌0.32%，報95.627。隨著美股強勁反彈，市場的風險偏好升高，大宗商品型貨幣走高，加元兌美元漲0.8%，澳元兌美元漲0.6%。

4.由於供應趨於緊張，以及市場認為Omicron變種病毒導致新冠確診激增並不會打亂全球需求的復甦步伐，周二國際油價創下近兩個月新高。紐約期油收漲2.99美元或3.82%，為每桶81.22美元，創下去年11月11日以來最高價，盤中一度站上每桶81.59美元。倫敦布蘭特期油收漲2.85美元或3.52%，收在每桶83.72美元，亦創下11月初以來新高，盤中最高升至83.98美元。基於主要產油國仍協力控制供應量、能源轉型曠日費時，以及俄羅斯和烏克蘭、美國和伊朗等地緣政治風險等因素，交易員看好今年油價可望漲破每桶100美元大關。

5.聯準會主席鮑爾在國會發表證詞雖仍偏向「鷹派」，但其談話不出市場意料，周二國際金價連漲第3天，並收復1800美元大關。紐約期金收漲19.7美元或1.1%，為每盎司1818.5美元，創下1月5日以來新高。其他貴金屬方面，銀價漲1.3%，為每盎司22.75美元，鉑金漲3.3%，為每盎司971.11美元，鈀金漲0.3%，為每盎司1917.38美元。