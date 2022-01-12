受到疫情衝擊，王品集團去年12月下旬宣布不發年終獎金，但正職員工還是可以領到0.5個月的特別獎金。沒想到，王品日前公布去年12月自結營收，其中12月、第四季及全年營收皆創下新高，一來一往引起網友們熱烈討論，許多人狠虧王品，「不管有沒有賺錢，就是沒有要發給員工」，甚至有人貼出創辦人戴勝益過去分享經營理念的文章截圖反諷，不過也有另一派網友認為，公司營收不等於盈餘，王品第二、三季虧損眾所皆知，且還是有給員工特別獎金，不發年終其實還好。

王品10日公布12月營收，單月合併營收為18.4億，月增率9.02%、年增率20.4%，累計2021年全年營收為171.5億，年增達12.76％。其中王品12月、第4季及全年營收皆創新高。

王品營收創新高卻不發年終獎金，引起《PTT》論壇網友熱議，許多人狠虧，「說個笑話，歷史新高沒有年終」、「不管有沒有賺錢，就是沒有要發給員工」、「營收歷史新高結果沒年終，共體時艱？笑死人」、「就是因為沒有年終才能歷史新高」、「以同樣受薪階級的角度，會覺得公司以前賺那麼多，現金周轉有緊到沒辦法給個年終嗎？」

甚至有網友貼出王品創辦人戴勝益過去分享經營理念為「一家人主義，照顧員工一輩子」的文章截圖，並留言表示，「員工哭暈在廁所。」

不過有另一派網友則認為，去年餐飲業真的很慘，營收創新高不等於盈餘也創高，「營收好不代表獲利也成長，看他前幾季財報就知道很雷」、「營收創高又如何？！成本也要考慮吧？」、「營收又不等於盈餘，前面是真的虧慘」、「我去看他的eps，是真的沒賺錢，酸民是怎樣？」、「營收高一個月，但他全年eps是負的，不發其實正常吧？」、「eps就虧損的啊…都在做股票了不看一下eps嗎？」

王品2021年第一季合併營收為47.2億，稅後淨利1.4億、每股盈餘為1.8元，但第二季受到疫情衝擊，王品營收為36.7億，稅後虧損2.1億、每股虧損2.82元，創下史上最慘單季表現。

王品第三季虧損雖縮小，但仍虧1.09億，每股虧損1.45元。王品第四季合併財報尚未出爐，但12月自結營收為18.4億，整年營收來到171.5億。