主攻豪宅的皇苑建設，2016年以來，銷售「年年成長」，受惠2021年高雄房市夯熱，全年售屋收入達62億元，比2020年的41億元，大增51.22％，皇苑董事長郭敏能12日表示，皇苑邁入第四個10年，在推案策略將採「市區、市郊輪流」的模式，除了在市區興建豪宅，在他退休之前，也將在岡山等郊區，蓋大家住得起的房子。

皇苑建設創設以來，今年邁入第31年，皇苑董事長郭敏能指出，皇苑本著優質創新、堅持施工品質，完全依照皇苑的既定推案步驟銷售，沒有受到景氣影響，也不隨著市場傳聞起舞。

他說，皇苑建設從2016年到2020年的銷售業績分別為14億元、22億元、24億元、32億元、以及41億元，年年成長，2021年更是一舉飛越5字頭，站上60億元大關，售出62億的豪宅，比2020年大幅成長51.22％。

郭敏能表示，雖然豪宅買家屬於特定族群，但，皇苑銷售創佳績，主要歸功於品牌效應、以及市場區隔，才能獲得客戶的認同。

他說，皇苑建設今年可售的新成屋，只剩下「皇苑世紀館」24戶，幾近零餘屋，目前兩個在建工程「御之苑」及「御皇苑」工期，也因缺工問題、以及對品質的要求，都拉長至5到6年。

郭敏能指出，「御之苑」基地2168坪，坪數規劃67坪、70坪、73坪、以及83坪，屬於中大坪數規劃，共302戶，2018年7月開工，預定2023年9月交屋，工期達5年。

他說，基地2232坪的「御皇苑」，規劃坪數共有88坪、97坪、108坪、118坪、以及128坪，屬大坪數豪宅，2019年7月開工，預計2025年底交屋，工期達6半年。

郭敏能強調，皇苑消費者一直認為，皇苑是高雄豪宅的第一品牌，因此，為了維持這樣的品牌形象，就必須能創造出極具代表性的作品，而「御皇苑」具備2232坪的大基地，是豪宅必備條件，更直接面臨90米馬卡綠園道、三面臨路，走路1分鐘就到台鐵美術館站及輕軌C20站，且基地位於美術館園區核心，公園綠地達上百公頃，又有完善的公共服務設施，生活便利性極佳。

他說，「御皇苑」是一棟皇苑建設邁向頂峰之作，迄今，預售速度相當快，可說是創造預售豪宅中，最佳的銷售速度。

郭敏能表示，優質創新、追求永續、企業責任、關懷社會，是皇苑所堅持的理念，因此，皇苑2020年成立了「皇苑樹荃慈善基金會」，落實前述理念。

他說，由於這是皇苑第四個10年的開始，公司也將展開接班佈局，讓第二代能全部都參與公共事務，主要的目的，除了培養他們處理事情的能力之外，更是要他們去體會企業的社會責任。