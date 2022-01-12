日前藝術家撒古流·巴瓦瓦隆疑涉妨害性自主事件，12日台北市立美術館（北美館）與國藝會同步發出聲明指出，決議終止撒古流．巴瓦瓦隆代表台灣館參加本屆威尼斯雙年展，也停止贊助撒古流參展15屆卡塞爾文件展。

北美館聲明指出，撒古流·巴瓦瓦隆疑涉妨害性自主事件，其參展代表性引起各界高度關注。館方經諮詢「專案諮詢委員會」（由台灣館藝術家提名委員代表、性平專家、律師與館方代表所組成）及「台灣館藝術家提名委員會」，決議終止撒古流．巴瓦瓦隆代表台灣館參加本屆威尼斯雙年展。由於該事件發展已為國際藝壇所正視，館方為維護台灣之國際外交形象與聲譽，同時避免台灣館之藝術表現討論失焦而做出此決定。至於台灣館是否有其他替代方案進行，館方表示仍在討論可能方案中，待有結論再行發布。

國藝會亦發聲明指，去年12月20日，在尊重德國展方及不影響全體藝術家／團體獲邀參展之權益下，便決議先行暫緩贊助撒古流之展覽製作；德國展方經知會後，亦於12月21日發表聲明暫緩其參展。由於德國展方迄今未有進一步的決定，為免影響其他參展藝術家之權益，不論德國展方是否續邀撒古流參展，國藝會均將停止其贊助；同時亦尊重德國展方最後決定與後續司法程序。

另外，針對國家文藝獎得主資格之問題，因「國家文藝獎設置辦法」之制定與修正屬本會董事會權責，國藝會亦已訂於1月26日將相關議題提請董事會討論。