大陸國家統計局今天公佈的2021年12月全國生產者物價指數(PPI)比上年同期上漲10.3％，漲幅比上月回落2.6個百分點；2021年全年，PPI比上年上漲8.1％。從月漲跌幅看，PPI由上月持平轉為下降1.2％。。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，從年漲跌幅看，PPI上漲10.3％，漲幅比上月回落2.6個百分點。從年漲跌幅看，調查的40個工業行業大類中，價格較上年同期上漲的有37個，與上月相同。

主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲66.8％，回落22.0個百分點；石油和天然氣開採業上漲45.6％，回落22.9個百分點；石油煤炭及其它燃料加工業上漲36.4％，回落16.7個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲21.4％，回落9.6個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲20.0％，回落6.5個百分點。

價格漲幅擴大的有：燃氣生產和供應業上漲12.5％，擴大1.6個百分點；電力熱力生產和供應業上漲4.8％，擴大2.4個百分點；食品製造業上漲4.2％，擴大0.7個百分點。

從月漲跌幅看，PPI由上月持平轉為下降1.2％。保供穩價政策落實力度不斷加大，煤炭價格繼續回落，煤炭開採和洗選業價格較上月下降8.3％，降幅擴大3.4個百分點；煤炭加工價格下降15.4％，降幅擴大7.0個百分點。冬季鋼材、水泥等建築材料需求偏弱，價格有所下降，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降4.4％，非金屬礦物製品業價格下降1.4％。

從月漲跌幅看，國際原油、有色金屬價格走低，帶動國內相關行業價格下降。石油開採價格下降8.3％，精煉石油產品製造價格下降4.0％，化學原料和化學製品製造業價格下降2.1％；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.4％。另外，進口液化天然氣價格上漲，影響燃氣生產和供應業價格上漲5.3％；燃煤發電市場交易價格浮動範圍擴大，電力熱力生產和供應業價格上漲3.0％。