半導體設備大廠帆宣系統科技（6196）旗下子公司亞達科技在多年努力下，逐漸展露頭角，成為MR／AI相關技術的新銳之星，在帆宣投資支持下，亞達成功推出工業元宇宙應用軟體開發平台，服務的客戶著重在航太、半導體、光電業及風電，尤其在去年底於倫敦與台灣舉辦產品展示與論壇，除獲得航空業界一致好評，更展開智慧維修的新頁。

亞達公司成立於2017年，團隊成員由一群資深的半導體設備商以及航太產業從業人員集資組成，由於熟稔行業的領域知識（domain knowledge）並深知複雜裝備技術傳承的巨大斷層問題，團隊針對業界痛點研發出一套MR／AI應用軟體開發平台，能將傳統複雜且龐大的專家技術、知識逐一免編程轉化為AI PP專家技術載體，並能使用市場上MR裝置做人機互動介面，打造一次性就做對的複雜裝備診斷、維修作業模式。

除打破傳統師徒制的不穩定學習曲線缺點，也讓維修黑手跨入免人為錯誤的新紀元，成為第一代工業元宇宙的拓荒者。

亞達科技於2019年巴黎航太展參展獲得BAE Systems（全球前三大航太軍事裝備供應商）青睞，雙方經過近2年的晤談與技術交流，2021年雙方正式協議合作，BAE Systems將與亞達以BAE Systems提供硬體、亞達提供軟體平台方式共同逐步進軍航太市場。

亞達科技除了獲得BAE Systems青睞之外，更與德國西門子合作、將SIMATIC系統，結合帆宣PHM（設備預診斷系統）及亞達研發的AI Coach APP結合MR置，讓高科技廠房的設備維運及巡廠作業能透過高密度數據監控及大數據分析，提供設備精確故障時間預測及故障點準確診斷，並以數據分析視覺化界面引導巡檢人員到達維修位置，智慧化地一次性完成維修任務。

除了與多家國際大廠結盟合作外，經多年努力，亞達也通過多個重量級客戶POC（proof of concept）認証。目前已經接獲多家客戶訂單，其中包含半導體、汽車業、網通業、光電業及風電業。

亞達總經理蘇愷宏指出由於有母集團帆宣系統科技多年的支持，方能創造出供人才揮灑的廣闊空間、讓亞達工程師團隊能在全球高度競爭的SaaS（Software as a Service）市場殺出嶄新的一條路，建立起5G-AIOTECO system的戰略置高點；有鑑於近來全球市場需求暢旺。

蘇愷宏表示，亞達科技正需大量徵才，希望能招募更多相關領域優秀的多元好手一起加入亞達，在軟體、虛擬當道的新時代，打造台灣新的世界級產業聚落。