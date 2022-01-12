全球健康研究所Global Wellness Institute最新報告指出，未來5年，健康經濟市場將迎來報復性成長，從2020年的4.4兆美元增長到2025年的7兆美元，年複合成長率達10%。論成長性，以休閒旅遊、溫泉、水療3大類潛力最大，每年成長率預估為21%、18%與17%；而論規模，則以美容護理、飲食減肥、體育活動最大，預估到2025年規模分別上看1.4兆、1.2兆與1.2兆美元，合計占健康市場54%商機比重。

國內聚焦在健康瘦身的第一金全球Fitness健康瘦身基金，為全球股票型基金，經理人常李奕翰表示，雖然新冠變異株Omicron入侵多國，且突變性更勝Delta，但從目前發展狀況顯示，疫苗對重症仍有保護力，預期病毒對經濟的干擾程度有望逐步降低，民眾將適應與病毒共存。

常李奕翰認為，在經濟活動回歸常態下，市場消費主軸將由商品轉向服務，而且更加重視生活平衡，及關注身體、心理健康，包括：露營、單車、跑山、釣魚、居家運動等，這些於國內、家中可進行的活動，會是市場的新主流。

常李奕翰表示，受到通膨與聯準會政策影響，STOXX全球健康瘦身指數本益比回落到近5年低點，但隨著需求回溫帶動相關企業營收獲利成長，資金料將重回懷抱，本益比可望回升到平均值水準，近期投資價值顯現。

該基金的前10大投資個股包括：Edwards Lifesciences（愛德華生命科學/美國）、NOVO NORDISK A/S/（諾和諾德/丹麥）、NIKE（耐吉/美國）、ADIDAS（愛迪達/德國）、DexCom Inc（美國）、ResMed Inc（瑞斯邁/美國）、Moncler SpA(盟可睞/義大利)、ABIOMED Inc(美國)、SHIMANO INC(禧瑪諾/日本)、LI NING CO(李寧/中國）。