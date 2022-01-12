元月份多檔ETF進行除息，吸引投資人進場卡位，而有節稅需求的投資人，可留意國泰費城半導體ETF(00830)。該檔ETF年度配息來源來自海外股利及海外財產交易所得，依據最低稅負制基本稅額，這兩項都屬於最低稅負制的海外所得，而海外所得加計國內綜合所得淨額後，若未超過新台幣670萬元，就免課稅。

國泰費城半導體ETF(00830)將於1月18日進行年配息，同時也將是在農曆金虎年前將除息的ETF中，為唯一一檔的半導體的ETF。而在連續多年費半指數屢創新高，累積可觀的報酬下，觀察到本次國泰投信對外公告的00830預估每單位配息金額，亦提高至2.80元，較歷次配息高，可望讓參與除息的投資人收到股息、價差雙享的新春紅包大禮。

國泰費城半導體ETF基金經理人游日傑表示，國際半導體族群在2022年的展望仍正向，投資人可藉由關聯度高的半導體ETF積極參與。在次產業部份，首先本周市場將高度關注台積電在1/13將登場的法說會，並聚焦在其資本支出的宣布。事實上，不論台積電、Intel、三星等大廠，預期今年資本支出都將再增加，而這些大廠的資本支出，很多其實是用來搶所謂的EUV(光刻機)，這也將讓ASML(艾斯摩爾)等先進半導體製造設備商的訂單居高不下!

游日傑指出，以ASML來看，其目前在全球EUV機的市佔幾乎壟斷，在半導體產業佔有關鍵地位，隨著越來越多國家致力提高半導體自製比例，EUV機台需求只會更高，有機會推升其市值突破5000億美元，市場更進一步看好其甚至有望追上台積電、Nvidia(輝達)等公司。而像ASML這樣的「先進製程設備商」，亦為費半指數中重要成分股，但卻是投資人熟悉的台股裡所沒有的，所以這也是為什麼常見費半指數強於台股，同時投資半導體應台灣、國際並重的原因!